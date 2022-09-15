В Пензе пенсионера ограбили в собственной квартире

15.09.2022 | 18:14

83-летний житель Железнодорожного района Пензы лишился всех сбережений. Потерпевший рассказал полицейским, что неизвестный мужчина ворвался в его квартиру и под угрозой применения насилия отобрал 219 тысяч рублей.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Пензенского района, 1990 года рождения. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. Похищенные денежные средства потратил на личные нужды», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Алексей Китаев.

По факту преступления возбудили уголовное дело. В скором времени задержанный предстанет перед судом.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказал Алексей Китаев.