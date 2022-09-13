Жительница Нижнего Ломова потеряла полмиллиона на пути в большой бизнес

13.09.2022 | 19:12

Жительница Нижнего Ломова очень хотела стать крупным инвестором и планировала зарабатывать на криптовалюте. Путь в большой бизнес решила начать с анализа виртуального пространства, где обнаружила подходящее объявление и, заинтересовавшись выгодным предложением, оставила заявку на сайте.

«С девушкой связался представитель компании и попросил ее установить на своем телефоне мобильное приложение Skype, чтобы продолжить общение и отправить номера банковских карт, на которые нужно будет перевести деньги. В период с 28 июня по 7 июля текущего года заявительница «инвестировала» более 500 000 рублей», - сообщила следователь СО МО ОМВД России «Нижнеломовский» Алина Умрихина.

Вот только никакого дохода доверчивая гражданка так и не получила - более того, когда захотела вывести собственные средства, сделать этого не смогла.

«Она обратилась к куратору, который пояснил, что необходимо пополнить счет на 4 500 долларов США. После этого девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - рассказала Алина Умрихина.

По факту мошеннических действий возбудили уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления устанавливаются, им грозит до 6 лет лишения свободы.