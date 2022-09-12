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Криминал

Пензенец, решивший отремонтировать крыльцо на даче, пойдет под суд

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48-летнего пензенца будут судить за незаконную рубку деревьев в значительном размере.

Следствие установило, что в мае 2022 года в Сабановском участковом лесничестве в Никольском районе злоумышленник, не имея необходимых документов, спилил сосну объемом 0,33 кубометра.

Своими действиями мужчина нанес федеральному бюджету материальный ущерб в размере 12 000 рублей.

«Злоумышленник был установлен благодаря совместным действиям работников лесничества и сотрудников полиции при проверке близлежащих населенных пунктов. Древесина и предметы преступной деятельности изъяты», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пензенец во всем признался и объяснил, что просто хотел отремонтировать крыльцо на даче в селе Новиковка Никольского района. Причиненный ущерб он полностью возместил.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Никольский районный суд. Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает наказание до двух лет лишения свободы», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенец, решивший отремонтировать крыльцо на даче, пойдет под суд
Как всегда заголовок у ПИ так и кричит. Люди, не вздумайте ремонтировать крыльцо на даче! Сядете! Спасибо ПИ-ПИ за предупреждение. А то я уж собирался, а тут вона чо!!!


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