Пензенец, решивший отремонтировать крыльцо на даче, пойдет под суд

12.09.2022 | 17:26

48-летнего пензенца будут судить за незаконную рубку деревьев в значительном размере.

Следствие установило, что в мае 2022 года в Сабановском участковом лесничестве в Никольском районе злоумышленник, не имея необходимых документов, спилил сосну объемом 0,33 кубометра.

Своими действиями мужчина нанес федеральному бюджету материальный ущерб в размере 12 000 рублей.

«Злоумышленник был установлен благодаря совместным действиям работников лесничества и сотрудников полиции при проверке близлежащих населенных пунктов. Древесина и предметы преступной деятельности изъяты», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пензенец во всем признался и объяснил, что просто хотел отремонтировать крыльцо на даче в селе Новиковка Никольского района. Причиненный ущерб он полностью возместил.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Никольский районный суд. Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает наказание до двух лет лишения свободы», - добавила Светлана Артамонова.