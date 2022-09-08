Сотрудница салона связи тайком оформляла кредиты на клиентов

08.09.2022 | 13:26

Суд вынес приговор 29-летней жительнице села Засечного Пензенского района за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

Женщина трудилась продавцом-консультантом в салоне сотовой связи и по должностной инструкции несла материальную ответственность за вверенные ей деньги и материальные ценности.

С апреля 2021 года по март 2022-го молодая работница без ведома и согласия клиентов вносила их данные в документы, необходимые для предоставления кредитной карты. После одобрения займа она забирала платежные средства себе, а затем обналичивала: оплачивала товары, снимала разные суммы или переводила их на свой счет либо на номер телефона.

Таким образом сотрудница салона похитила деньги банка, всего 474 357,36 руб.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у женщины малолетних детей, и приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Также с виновной в пользу банка взыскана присвоенная ей сумма.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.