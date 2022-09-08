Криминал

Сотрудница салона связи тайком оформляла кредиты на клиентов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Суд вынес приговор 29-летней жительнице села Засечного Пензенского района за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

Женщина трудилась продавцом-консультантом в салоне сотовой связи и по должностной инструкции несла материальную ответственность за вверенные ей деньги и материальные ценности.

С апреля 2021 года по март 2022-го молодая работница без ведома и согласия клиентов вносила их данные в документы, необходимые для предоставления кредитной карты. После одобрения займа она забирала платежные средства себе, а затем обналичивала: оплачивала товары, снимала разные суммы или переводила их на свой счет либо на номер телефона.

Таким образом сотрудница салона похитила деньги банка, всего 474 357,36 руб.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у женщины малолетних детей, и приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Также с виновной в пользу банка взыскана присвоенная ей сумма.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

глупая баба, что сказать....

Гость||

Это тупорылое поколение ПЕПСИ. Идиотка полная.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте