Криминал

В Пачелме сотрудницу банка обвиняют в обмане клиентки

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55-летняя жительница Пачелмского района неожиданно обнаружила, что является владелицей кредитной карты и с ее счета списаны деньги.

С вопросом, как такое могло случиться, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители начали расследование. Оказалось, что некоторое время назад сельчанка брала в банке кредит. Сотрудница финансового учреждения, помогавшая ей в этом, тайно оформила на имя клиентки кредитную карту, а затем оставила ее себе.

Через некоторое время работница сняла с чужого счета 15 000 рублей.

«Участковыми уполномоченными полиции была установлена жительница Пачелмы 1985 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Злоумышленница дала признательные показания», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении нечистой на руку работницы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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Гость||

Судимая и в банке работает?или там все судимые?

Гость||

Что за БАНКа такая судимых на работу берёт,а?

Родственник ейный в СБ работает?

Гость||

Первая судимость была после увольнения за мошенничество.


Имя: Гость
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