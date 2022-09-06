В Пачелме сотрудницу банка обвиняют в обмане клиентки

55-летняя жительница Пачелмского района неожиданно обнаружила, что является владелицей кредитной карты и с ее счета списаны деньги.
С вопросом, как такое могло случиться, женщина обратилась в полицию.
Правоохранители начали расследование. Оказалось, что некоторое время назад сельчанка брала в банке кредит. Сотрудница финансового учреждения, помогавшая ей в этом, тайно оформила на имя клиентки кредитную карту, а затем оставила ее себе.
Через некоторое время работница сняла с чужого счета 15 000 рублей.
«Участковыми уполномоченными полиции была установлена жительница Пачелмы 1985 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Злоумышленница дала признательные показания», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
В отношении нечистой на руку работницы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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Судимая и в банке работает?или там все судимые?