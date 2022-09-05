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Криминал

В Спасске водитель сбил девочку, уехал и вернулся под видом обывателя

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Пензенский областной суд изменил приговор, вынесенный 28-летнему жителю Спасска, который насмерть сбил 15-летнюю девочку.

ДТП случилось вечером 28 сентября 2021 года напротив дома № 6 на улице Московской в Спасске. Пьяный мужчина (концентрация этилового спирта в крови - 2,8 г/л) на Kia Rio сбил двух человек.

Девочка вместе с матерью 1972 года рождения шла по границе обочины и проезжей части в попутном с водителем направлении, от травм она скончалась на месте. Женщина получила телесные повреждения, но госпитализация ей не потребовалась.

Водитель скрылся, однако позже был установлен.

На суде мужчина пояснил, что в тот день выпил литр пива, а когда ехал домой, отвлекся на магнитолу и не смотрел на дорогу. После ДТП он не стал задерживаться и менять маршрут, прибыв в пункт назначения. Через некоторое время его все же потянуло на место аварии, и он пришел туда пешком.

«В ходе фиксации сотрудниками полиции обстановки ДТП находившиеся на месте очевидцы указали им на молодого человека в состоянии опьянения. Он отрицал свою причастность к совершению преступления, на вопросы отвечать отказался. Правоохранители проследовали к дому молодого человека и обнаружили на придомовой территории автомобиль со следами повреждений в области бампера и лобового стекла. После этого виновник ДТП признался в том, что автомобиль принадлежит ему и он в состоянии алкогольного опьянения сбил пешеходов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге водителя приговорили к 8 годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2,5 года. С него в пользу матери погибшей взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на погребение и поминальный обед.

«При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, частичное возмещение причиненного преступлением вреда (200 тыс. рублей), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также противоправное поведение потерпевшей, двигавшейся на границе обочины и проезжей части дороги в попутном направлении движения в темное время суток без световозвращающих элементов», - пояснила Светлана Артамонова.

При рассмотрении дела в апелляционном порядке областной суд по представлению гособвинителя исключил из числа смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной, «поскольку сделана она была лишь спустя 2 дня после ДТП, когда причастность была установлена».

На квалификации преступления и сроке это не отразилось, теперь приговор вступил в силу, пояснили в пресс-службе облсуда.

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Гость||

Заткни свой чёрный рот, чёрная плесень. Тебе надо было в выгребную яму выбросить уродца.

Гость||

таких только стрелять

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Через некоторое время его все же потянуло на место аварии, и он пришел туда пешком.
Как правило убийц тянет на место преступления, это знают все следователи. Посадить или вообще таким циникам вышака выписать.

Гость||

Гость писал(a):

Заткни свой чёрный рот, чёрная плесень. Тебе надо было в выгребную яму выбросить уродца.
бабы ещё нарожают


Имя: Гость
Комментарий:

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