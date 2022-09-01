Молодая зареченка отработает 150 часов за пьяную езду

01.09.2022 | 17:43

32-летнюю жительницу Заречного осудили за пристрастие к пьяной езде.

Июньской ночью женщина, выпив, села за руль «Нивы» и на Спортивной улице попалась на глаза автоинспекторам.

Сотрудник ДПС отстранил ее от управления машиной и предложил пройти медицинское освидетельствование, но автоледи отказалась.

В августе 2020 года зареченку уже наказывали за езду в нетрезвом виде. Тогда ее привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 30 000 рублей и лишив прав.

На этот раз в отношении женщины завели уголовное дело. Свою вину она полностью признала. Ее приговорили к 150 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортом на 2 года, сообщили в Зареченском городском суде.