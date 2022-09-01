Криминал

Фиктивный директор фирмы за деньги передал доступ к ее счетам

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24-летний житель райцентра Городище, решивший стать подставным руководителем компании и без особых усилий получить деньги за этот статус, дважды преступил закон.

В 2020 году он за вознаграждение согласился стать фиктивным директором организации и предоставил свои документы для образования юридического лица. За это молодой человек уже понес наказание - его приговорили к 200 часам обязательных работ.

Но выяснилось, что он нарушил закон не один раз.

В бытность «руководителем» городищенец открыл расчетные счета в двух банках Пензы. Затем он передал неустановленному лицу электронные средства доступа к ним и носители информации для приема, выдачи, перевода денег по расчетным счетам организации.

За это преступление его вновь ждет скамья подсудимых.

«Во время предварительного следствия злоумышленник вину признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Городищенский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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