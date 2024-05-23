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Криминал

Зареченца наказали за жестокое избиение трех женщин

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В Заречном осудили местного жителя за побои и угрозу убийством. Мужчину отправили в колонию строгого режима.

Согласно материалам дела, первое преступление горожанин совершил днем 30 декабря 2023 года. К нему в гости пришла подруга, во время застолья они поругались. Хозяин 2 раза ударил женщину кулаками (по голове и туловищу), а затем, схватив за волосы, поднес ей к лицу ножницы, угрожая убить.

Его слова пострадавшая восприняла серьезно.

Вечером 10 февраля этого года зареченец навестил знакомых. Встречу также отмечали спиртным. На сей раз мужчину разозлился на одну из компаньонок и 4 раза ударил ее кулаками в лицо. Чуть позже агрессор избил собутыльника: жертве достались 6 ударов в плечо и грудь.

Днем 27 февраля горожанин принимал у себя гостью. Визит женщины завершился ссорой и побоями.

«Он нанес пострадавшей не менее 24 ударных давящих и скользящих воздействий не установленным в ходе дознания тупым твердым предметом в область головы, шеи, грудной клетки сзади, ног и рук, причинив телесные повреждения в виде ссадин», - сообщили в Зареченском городском суде.

Свою вину зареченец признал частично, однако ее полностью доказали собранные материалы. Мужчина ранее был судим. Путем сложения наказаний ему назначили 3 года лишения свободы.

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