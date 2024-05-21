ВТБ стал абсолютным лидером рынка автокредитования

21.05.2024 | 14:55

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ВТБ с начала года нарастил портфель автокредитов более чем на 50%, доведя его по итогам апреля почти до 380 млрд рублей. Доля банка по этому показателю достигла 15,6% *, что обеспечило ему первое место в сегменте. По объему сделок ВТБ уже 9 месяцев подряд является лидером, занимая 27,1% на рынке продаж автокредитов.

В апреле россияне оформили в ВТБ 40,6 тысячи автокредитов на общую сумму почти 56 млрд рублей - более чем втрое по количеству и в 3,5 раза по объему выше, чем за аналогичный месяц 2023-го. Всего за 4 месяца банк выдал автокредиты на 176,5 млрд рублей, что кратно превышает показатели января-апреля прошлого года.

С учетом выросшего спроса клиентов на китайские машины ВТБ усилил сотрудничество с брендами из КНР, в первом квартале став партнером Chery, Jetour, Livan и Hisun, сообщили в пресс-службе банка.

Продолжилась цифровизация автокредитов. В первом квартале клиенты получили возможность подавать заявки и оформлять сделки через программное обеспечение дилеров, а также подписывать кредитную документацию полностью «в цифре», что значительно упростило процесс получения кредита в автосалонах.

«Преодолев последствия пандемии, дефицита микросхем и ухода иностранных брендов, автокредитование в этом году взяло на себя роль самой динамичной отрасли розничного бизнеса. По итогам 4 месяцев на фоне сокращения спроса на ипотеку и кредиты наличными их продажи вдвое превысили прошлогодние результаты.

Во многом рынок растет за счет ВТБ, мы выдаем уже каждый четвертый автокредит в России. Лидерство на растущем рынке - вдвойне амбициозная задача, но мы быстро адаптируем свои программы под меняющиеся условия. Например, в этом году мы усилили сотрудничество с производителями из КНР и продолжили наращивать присутствие в автосалонах, стремясь увеличить партнерскую сеть почти в полтора раза к концу года», - прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

* На основе данных Frank RG.

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