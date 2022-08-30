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Криминал

В Кузнецке кража музыкальной колонки попала на камеры

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Необдуманный поступок может стоить мужчине двух лет свободы. Он совершил кражу в магазине цифровой техники в городе Кузнецке - думая, что за ним никто не наблюдает, похитил с витрины колонку стоимостью 12 тысяч рублей. Однако по периметру торгового зала были установлены камеры, которые зафиксировали момент совершения преступления.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Кузнецку провели комплекс мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого в совершении преступления. В результате личность злоумышленника была установлена. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Ульяновска, 1986 года рождения. Для выяснения всех обстоятельств случившегося он был доставлен в отдел полиции. Мужчина вину свою признал», - сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД России по г. Кузнецку Эльвира Мустафина.

Подозреваемый рассказал, что приехал в Кузнецк в гости, а похищенную технику продал позже в Ульяновске. Теперь он ждет решения суда.

Тем временем полиция Пензенской области советует не совершать необдуманных поступков - все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро установить злоумышленников.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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