В Пензенской области мужчина угрожал убить знакомую

24.08.2022 | 09:00

В Пензенской области местного жителя осудили за угрозу убийством и кражу. Преступления были совершены 16 апреля в Лунинском районе.

Сначала мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к знакомой. Гость и хозяйка поссорились. Он трижды ударил ее кулаком по лицу, повалил на пол, сел сверху и начал душить.

«Учитывая агрессивное поведение подсудимого, отсутствие поблизости иных лиц, способных предотвратить посягательство на жизнь потерпевшей, отсутствие у нее самой реальной возможности оказать сопротивление превосходящему ее в физической силе подсудимому, а также отсутствие какой-либо иной возможности воспрепятствовать осуществлению высказанной гражданином угрозы, потерпевшая восприняла ее реально», - пояснили представители суда.

В итоге женщине удалось освободиться. А мужчина еще раз преступил закон: украл из другого дома 2 000 рублей и бензопилу Megamaster СS45 стоимостью 3 тыс. 253 руб. 82 коп., после чего скрылся.

Уйти от преследования мужчина не смог. Его задержали, было возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Во время судебного заседания гражданин признал вину. С учетом смягчающих обстоятельств и путем частичного присоединения неотбытой части наказания по ранее вынесенным в отношении него приговорам мужчине окончательно назначили год лишения свободы в колонии общего режима.