В Пензе двух уроженцев Узбекистана задержали по подозрению в краже

24.08.2022 | 12:14

Всего несколько часов потребовалось правоохранителям, чтобы задержать в Пензе подозреваемых в преступлении, совершенном в Оренбурге.

В понедельник, 22 августа, сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте получили от оренбургских коллег ориентировку на двух уроженцев Республики Узбекистан, одному из которых - 33 года, другому - 26.

Установлено, что на железнодорожном вокзале в Оренбурге они украли сотовый телефон и скрылись. Полицейские выяснили, что криминальный дуэт отправился в Москву проездом через Пензу.

До столицы подозреваемые не доехали - в Пензе их задержали сотрудники отдела уголовного розыска Пензенского линейного отдела.

«При личном досмотре в рюкзаке одного из мужчин обнаружили пропавший телефон. Его изъяли, а задержанных передали оренбургским полицейским», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.