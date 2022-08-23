В Пачелмском районе украли зерно из бункера комбайна

23.08.2022 | 09:12

В Пачелмском районе расследовали кражу пшеницы из бункера комбайна. Преступление было совершено рядом с селом Кашаевка.

Добычей злоумышленника стали 2 600 кг зерна. Общий материальный ущерб оценили в 31 000 рублей.

С заявлением о краже в полицию обратился 57-летний житель Земетчина. На место происшествия выехали оперативники. Они провели осмотр и сделали необходимые экспертизы.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний житель Пачелмского района.

«Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное было изъято», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Похититель пшеницы может лишиться свободы на срок до 2 лет.