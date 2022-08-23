В Пачелмском районе украли зерно из бункера комбайна

В Пачелмском районе расследовали кражу пшеницы из бункера комбайна. Преступление было совершено рядом с селом Кашаевка.
Добычей злоумышленника стали 2 600 кг зерна. Общий материальный ущерб оценили в 31 000 рублей.
С заявлением о краже в полицию обратился 57-летний житель Земетчина. На место происшествия выехали оперативники. Они провели осмотр и сделали необходимые экспертизы.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний житель Пачелмского района.
«Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное было изъято», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Похититель пшеницы может лишиться свободы на срок до 2 лет.
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