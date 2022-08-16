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Криминал

Экс-сенатор от Пензенской области Владимир Едалов оказался под судом

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Ленинский районный суд Пензы вынес приговор бывшему главе администрации Сосновоборского района Владимиру Едалову, признав его виновным в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Владимир Едалов известен жителям Пензенской области как начальник управления ГИБДД УВД по Пензенской области - пост он занимал с 1994 года по 2009-й. После этого он руководил ГБУ «Транспортное управление правительства Пензенской области», затем - ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области».

Два года Едалов представлял Пензенскую область в Совете Федерации. Весной 2016-го был назначен главой администрации Сосновоборского района. Свой пост он оставил в марте 2022-го.

23 ноября 2021-го ряд местных СМИ и телеграм-каналов сообщил о задержании Едалова, однако на следующий день он лично опроверг сетевому изданию «ПензаИнформ» эту информацию.

Тем не менее следственный отдел УФСБ России по Пензенской области расследовал уголовное дело в отношении Владимира Едалова.

Установлено, что с 2015-го по 2021 год он в соответствии с Федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» получал выплаты к пенсии.

После назначения его на должность главы администрации Сосновоборского района Пензенской области он не уведомил Пенсионный фонд России о факте своего трудоустройства, который должен был повлечь приостановление данных ежемесячных доплат.

В результате отделению ПФР по Пензенской области был причинен ущерб в сумме 1,87 млн рублей, который Владимир Едалов возместил в полном объеме.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото sosnovoborsk.pnzreg.ru
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Гость||

Там московичи почти два миллиарда вывели из ПФ в офшоры и всего делов-то, а тут лям. А шуму подняли

Гость||

В Пензе коррупции нет и все чиновники честные официально заявляли пензенские чиновники! )))))

Гость||

А сам упфр себя не оштрафовал? Они то куда смотрели? Этот, поди, и не интересовался, что у него на книжку идёт. Буданова надо наказывать в первую очередь.

Гость||

Награда нашла героя.

Гость||

Позор старому коррупционеру,наконец-то явил миру свое истинное лицо.

Гость||

Завыла пьянь болотная...

Гость||

Вот так нужно воровать и отмазаться штрафом!!!

Гость||

Вы правы,сегодня можно выпить.Хороший денёчек.

Гость||

Награда нашла достойного хероя! Наши поздравления этому Наедалову!

Гость||

Штраф для Едалова - это насмешка над населением...

Гость||

Это что же он Наедалов, опять жулик из едим россию?? А по тиливизеру скабееха и саловей кричали опять только на них голосовать...

Гость||

ну что красномордый дождался?

Гость||

А он член партии Единая Россия?

Гость||

Единораст.

Гость||

Гость писал(a):

Единораст.
единоглист

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Имя: Гость
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