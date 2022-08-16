Экс-сенатор от Пензенской области Владимир Едалов оказался под судом

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор бывшему главе администрации Сосновоборского района Владимиру Едалову, признав его виновным в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).
Владимир Едалов известен жителям Пензенской области как начальник управления ГИБДД УВД по Пензенской области - пост он занимал с 1994 года по 2009-й. После этого он руководил ГБУ «Транспортное управление правительства Пензенской области», затем - ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области».
Два года Едалов представлял Пензенскую область в Совете Федерации. Весной 2016-го был назначен главой администрации Сосновоборского района. Свой пост он оставил в марте 2022-го.
23 ноября 2021-го ряд местных СМИ и телеграм-каналов сообщил о задержании Едалова, однако на следующий день он лично опроверг сетевому изданию «ПензаИнформ» эту информацию.
Тем не менее следственный отдел УФСБ России по Пензенской области расследовал уголовное дело в отношении Владимира Едалова.
Установлено, что с 2015-го по 2021 год он в соответствии с Федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» получал выплаты к пенсии.
После назначения его на должность главы администрации Сосновоборского района Пензенской области он не уведомил Пенсионный фонд России о факте своего трудоустройства, который должен был повлечь приостановление данных ежемесячных доплат.
В результате отделению ПФР по Пензенской области был причинен ущерб в сумме 1,87 млн рублей, который Владимир Едалов возместил в полном объеме.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
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Там московичи почти два миллиарда вывели из ПФ в офшоры и всего делов-то, а тут лям. А шуму подняли