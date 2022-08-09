Житель области угостил подростка мефедроном и лишился свободы

23-летний житель Городищенского района надолго лишился свободы. Его признали виновным в склонении несовершеннолетней к потреблению наркотика.
С февраля по март этого года молодой человек и его знакомая девочка-подросток дважды вместе употребляли мефедрон.
В судебном заседании мужчина полностью признал вину.
С учетом смягчающих обстоятельств его приговорили к 5 годам 4 месяцам колонии строгого режима.
«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
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Главное что к совокуплению не склонил. Хотя вериться в это с трудом.