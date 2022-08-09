В Пензе пенсионерка едва не лишилась полутора миллионов рублей

09.08.2022 | 19:48

Пенсионерку почти убедили в том, что ее сбережения в опасности. Телефонные мошенники просто атаковали женщину звонками.

«Склоняли к тому, чтобы я сняла вклад наличными и через какое-то время оформила другой вклад. Мне объясняли, якобы мои персональные данные попали кому-то, и представлялись всегда службой безопасности банка», - сообщила женщина.

И она отправилась в свое финансовое учреждение обналичивать средства. А его специалисты, заподозрив неладное, обратились в правоохранительные органы.

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые до своего прибытия удерживали пожилую женщину от ошибки по телефонной связи, но она продолжала сомневаться. Как заявила сама потерпевшая, последние сомнения развеяли приехавшие к ней сотрудники полиции. Со знанием дела они объяснили все тонкости мошеннической схемы и предотвратили хищение денежных средств пенсионерки», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Кстати, пожилая женщина из-за действий мошенников могла лишиться более полутора миллионов рублей.