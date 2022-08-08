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Криминал

Пензенец может отправиться в тюрьму за кражу внешних аккумуляторов

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Забрал товар, но не собирался за него платить. Житель Пензы предстанет перед судом за совершение кражи. По данным полицейских, 22-летний молодой человек прибыл в магазин электроники в Ленинском районе города для того, чтобы поправить свое материальное положение.

«Пройдя в торговый зал, он, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял с витрины пять внешних аккумуляторов и положил их к себе в сумку. Затем он вышел из магазина на улицу, при этом пройдя мимо кассы и не заплатив за товар, и направился в сторону дома», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Дарья Великанова.

Однако к этому моменту продавцы уже заметили пропажу и вызвали полицейских. Злоумышленника оперативно задержали и доставили в участок. Молодой человек не стал отпираться и рассказал, что собирался продать похищенное.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет», - пояснила Дарья Великанова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Если бы было в рамках закона,я бы нашёл возможность вставить ему ломик в задний проход.Но наша власть поощряет уголовников,так что парень все правильно сделал .

Имя: Гость
Комментарий:

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