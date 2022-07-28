Криминал

Пьяный бессоновец из куража поджег квартиру односельчанки

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Житель Бессоновки отправится в места лишения свободы за поджог жилища односельчанки.

В ноябре 2021 года пьяный мужчина решил позабавиться: взял канистру с воспламеняющейся жидкостью, пришел к дому знакомой, кирпичом разбил стекло в оконной раме, облил подоконник и чиркнул зажигалкой.

Вспыхнувшее пламя частично повредило квартиру. Ущерб составил свыше полумиллиона рублей.

В судебном заседании поджигатель свою вину признал частично, однако она была подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, а также другими собранными по делу доказательствами.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие ребенка, извинения перед хозяйкой квартиры, помощь в расследовании преступления.

В итоге поджигатель приговорен к 1 году 5 месяцам колонии поселения. Кроме того, с него взыскано возмещение материального ущерба хозяйке квартиры в сумме 528 024 рубля.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Петуха пустил!!!!!!!!!!!

Гость||

Так по злобЕ или по куражу запалил?

Гость||

наглядно показал народную мудрость что алкоголь - это игра с огнем

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Так по злобЕ или по куражу запалил?

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Явно не то и не другое.

По кретинизму..

Имя: Гость
Комментарий:

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