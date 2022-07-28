Пензенцы внесли ложные сведения в техдокументацию и пошли под суд

28.07.2022 | 11:20

4,25 млн рублей - в такую сумму оценивается ущерб, нанесенный Российской Федерации двумя руководителями подразделений пензенского акционерного общества, занимающегося разработкой, изготовлением и поставкой различных датчиков для ракетно-космической отрасли.

Должностные лица злоупотребили полномочиями при выполнении по государственному контракту в рамках федеральной космической программы России на 2016-2025 годы.

В 2017 году предприятие заключило контракт на выполнение составной части научно-исследовательской работы. Она предусматривала изготовление макетов чувствительных элементов многофункциональных преобразователей для особо жестких условий эксплуатации.

«Однако в акционерном обществе отсутствовали технология и оборудование, необходимые для изготовления требуемой продукции. Должностные лица, достоверно зная о том, что у них отсутствует возможность исполнить обязательства по контракту, осуществили фальсификацию отчетных документов по результатам выполненных работ», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Как уточнили в региональном следственном управлении, руководители подразделений внесли в техническую документацию ложные сведения, чтобы отразить якобы имевшие место изготовление макетов ключевых элементов аппаратуры и их испытания.

Однако недостоверные сведения были выявлены, и пензенцы стали фигурантами уголовного дела. Ленинский районный суд назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.