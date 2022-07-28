Криминал

Пензенцы внесли ложные сведения в техдокументацию и пошли под суд

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4,25 млн рублей - в такую сумму оценивается ущерб, нанесенный Российской Федерации двумя руководителями подразделений пензенского акционерного общества, занимающегося разработкой, изготовлением и поставкой различных датчиков для ракетно-космической отрасли.

Должностные лица злоупотребили полномочиями при выполнении по государственному контракту в рамках федеральной космической программы России на 2016-2025 годы.

В 2017 году предприятие заключило контракт на выполнение составной части научно-исследовательской работы. Она предусматривала изготовление макетов чувствительных элементов многофункциональных преобразователей для особо жестких условий эксплуатации.

«Однако в акционерном обществе отсутствовали технология и оборудование, необходимые для изготовления требуемой продукции. Должностные лица, достоверно зная о том, что у них отсутствует возможность исполнить обязательства по контракту, осуществили фальсификацию отчетных документов по результатам выполненных работ», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Как уточнили в региональном следственном управлении, руководители подразделений внесли в техническую документацию ложные сведения, чтобы отразить якобы имевшие место изготовление макетов ключевых элементов аппаратуры и их испытания.

Однако недостоверные сведения были выявлены, и пензенцы стали фигурантами уголовного дела. Ленинский районный суд назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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Гость||

За такие преступления нужно давать 10-15 лет строго режима с конфискацией имущества.

Гость||

Это только вершина айсберга - в НИИФИ еще и не такое проворачивали - во времена Дмитриева абсолютный беспредел творился, который возглавил сынишка Ивана Танкиста! Если устроить проверки - под суд пойдет много "известных" в городе людей! Но видимо это пока никому не нужно...

Гость||

Гость писал(a):

За такие преступления нужно давать 10-15 лет строго режима с конфискацией имущества.
Ты кто такой?Дурачек?

Гость||

Поскольку приговор вынесен, правомерно указать АО и фамилии.

Имя: Гость
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