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Криминал

В Пензенскую область привезли 9 кг мефедрона и амфетамина

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В Нижнеломовском районе осудили ростовчан 25 и 35 лет, которые планировали сбыть крупную партию наркотика и психотропных веществ в Пензенской области.

Мужчины вступили в организованную преступную группу, где с июля 2022 года по декабрь 2023-го выполняли роли от розничных до межрегиональных курьеров-закладчиков. ОПГ действовала через интернет-магазин.

В декабре 2023 года, выполняя очередное поручение, ростовчане забрали в Московской области оптовую партию мефедрона и амфетамина общей массой около 9 кг, которую должны были расфасовать и разложить по закладкам в Пензенском и Саратовском регионах.

Они взяли у приятеля автомобиль Infiniti G37 S, спрятали под обшивкой двери запрещенные вещества и 22 декабря приехали в Нижнеломовский район, где их задержали правоохранители. Наркотики нашли и изъяли, в телефонах обнаружилась переписка с соучастниками.

«Вину подсудимые признали. Суд назначил им наказание в виде 9 лет и 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать его они будут в исправительной колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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