В Пензе сантехника ударили куском бордюра после устранения аварии

27.07.2022 | 15:25

В Пензе 32-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сантехника.

Горожанин вызвал специалиста вечером 29 ноября прошлого года. Из-за неисправности в работе полотенцесушителя в квартире случилась коммунальная авария, которую требовалось устранить.

Решив проблему, рабочий собрался уходить, но хозяин попросил его отремонтировать сантехническое оборудование. Так как расходных материалов не было, он получил отказ.

Мужчины начали ругаться в квартире и продолжили у подъезда. В порыве злости пензенец схватил кусок бордюрного камня и ударил им коммунальщика по голове.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, расследование по нему закончено, материалы направлены на рассмотрение в Октябрьский районный суд.

«Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.