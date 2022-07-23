Криминал

По-соседски: наровчатец съездил в магазин на чужой машине

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У 55-летнего жителя Наровчата пропал автомобиль ВАЗ-2106, стоявший возле дома. Мужчина вышел ночью проверить «шестерку» и не обнаружил ее, однако утром, когда он вновь шагнул за порог, машина стояла на месте.

Озадаченный загадочными передвижениями транспортного средства наровчатец решил обратиться в полицию. Стражи порядка опросили возможных свидетелей и восстановили картину произошедшего.

Выяснилось, что автовладелец забыл вынуть ключи из замка зажигания, чем воспользовался его 20-летний сосед. Молодой человек сел в водительское кресло, завел мотор и с комфортом отправился в магазин, а затем вернулся и припарковал машину на прежнем месте.

В итоге парень стал фигурантом уголовного дела об угоне. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, максимальное наказание, которое предусматривает за это преступление уголовный кодекс, - 5 лет лишения свободы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Что-то тут нечисто. Владелец автомобиля заявил не сразу после угона, а спокойно лёг спать, а уже утром решил выяснить в чём дело?

Как говорил Станиславский - Не верю!

Имя: Гость
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