По-соседски: наровчатец съездил в магазин на чужой машине

23.07.2022 | 11:35

У 55-летнего жителя Наровчата пропал автомобиль ВАЗ-2106, стоявший возле дома. Мужчина вышел ночью проверить «шестерку» и не обнаружил ее, однако утром, когда он вновь шагнул за порог, машина стояла на месте.

Озадаченный загадочными передвижениями транспортного средства наровчатец решил обратиться в полицию. Стражи порядка опросили возможных свидетелей и восстановили картину произошедшего.

Выяснилось, что автовладелец забыл вынуть ключи из замка зажигания, чем воспользовался его 20-летний сосед. Молодой человек сел в водительское кресло, завел мотор и с комфортом отправился в магазин, а затем вернулся и припарковал машину на прежнем месте.

В итоге парень стал фигурантом уголовного дела об угоне. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, максимальное наказание, которое предусматривает за это преступление уголовный кодекс, - 5 лет лишения свободы.