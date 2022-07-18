Наровчатец изнасиловал женщину и сделал снимки на телефон

18.07.2022 | 17:37

Житель села Наровчат, имеющий неснятую судимость, стал фигурантом еще одного уголовного дела после визита к своей знакомой. Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: о половом сношении с применением насилия к потерпевшей и об иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей.

Было установлено, что пьяный мужчина попытался силой склонить знакомую к интиму да еще снимал процесс на фотокамеру в телефоне. Она, защищаясь, ударила насильника ножом в грудь.

Наровчатцу пришлось обратиться за помощью к медикам, и те сообщили в полицию о пациенте с ножевым ранением. Мужчина не стал отпираться и признался в своих преступлениях. Его вину подтвердили обнаруженные в телефоне снимки.

«Виновному назначено наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.