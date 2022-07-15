Виновник гибели рабочего на заводе в Каменке получил условный срок

15.07.2022 | 16:24

Суд признал 45-летнего жителя Каменки виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ЧП случилось 30 октября 2021 года. В одном из цехов сахарного завода проводились работы по набивке сальников насоса.

Оператор технологических установок, выполняя распоряжение начальника об исключении разлива суспензии из сборника, при этом грубо нарушил правила техники безопасности и охраны труда: перекрыл фильтры в автоматическом режиме, но не продублировал их перекрытие вручную.

В результате этих нарушений произошел разлив суспензии температурой не ниже 95 °С из сборника. Машинист насосной установки получил термические ожоги и 11 ноября скончался в больнице.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.