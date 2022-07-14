Криминал

Мужчина из Пензы потерял 140 тыс. после попытки заказать интим

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37-летний житель Пензы лишился крупной суммы после попытки договориться об интимных услугах. Об очередном случае мошенничества рассказали в региональном управлении МВД.

Объявление пикантного характера мужчина нашел в интернете. Когда он набрал указанный номер, тот оказался недоступен.

«На следующий день ему перезвонил незнакомец, который пояснил, что при попытке собеседника дозвониться по ранее набранному номеру у них произошел сбой в системе. Для разблокировки мужчине требовалось перечислить 150 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Пензенцу требование не понравилось, он начал возражать. Злоумышленник его «успокоил», заверив, что деньги вернутся сразу после разблокировки. Этот довод показался убедительным. Горожанин повесил трубку и перевел на указанный ему счет около 140 тыс. руб.

После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в отдел полиции № 1. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Если виновный будет установлен, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость||

Пипец...

Гость||

Вот это токсикоз, кровь от головы совсем отхлынула.

Гость||

Проще подрочить на порнуху...

Гость||

Понятно нет мозгов,Ну руки же есть!....

Гость||

Секаса охота

Гость||

любишь медок люби и холодок

Имя: Гость
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