Мужчина из Пензы потерял 140 тыс. после попытки заказать интим

14.07.2022 | 09:27

37-летний житель Пензы лишился крупной суммы после попытки договориться об интимных услугах. Об очередном случае мошенничества рассказали в региональном управлении МВД.

Объявление пикантного характера мужчина нашел в интернете. Когда он набрал указанный номер, тот оказался недоступен.

«На следующий день ему перезвонил незнакомец, который пояснил, что при попытке собеседника дозвониться по ранее набранному номеру у них произошел сбой в системе. Для разблокировки мужчине требовалось перечислить 150 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Пензенцу требование не понравилось, он начал возражать. Злоумышленник его «успокоил», заверив, что деньги вернутся сразу после разблокировки. Этот довод показался убедительным. Горожанин повесил трубку и перевел на указанный ему счет около 140 тыс. руб.

После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в отдел полиции № 1. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Если виновный будет установлен, ему грозит до пяти лет лишения свободы.