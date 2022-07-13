Пензячка простила абьюзера и умерла после очередных побоев

13.07.2022 | 16:45

В Пензе осудили 32-летнего горожанина, который избил до смерти бывшую сожительницу 36 лет.

Конфликт между ними случился поздно вечером 28 ноября прошлого года. Пензенец приехал к подруге, которая жила в комнате многоквартирного дома в 2-м Виноградном проезде, они вместе выпили.

Во время застолья женщина якобы нелестно отозвалась о дочери мужчины, после чего, со слов злоумышленника, между ними произошла драка. Он нанес жертве шесть ударов руками и ногами по разным частям тела.

Выпустив пар, оба легли спать, а утром пензенец обнаружил, что подруга мертва. Он рассказал о случившемся сначала своим родственникам, потом полиции.

«Мать погибшей суду пояснила, что дочь ранее проживала совместно с подсудимым. Между ними неоднократно происходили конфликты. На теле дочери она регулярно видела синяки и ссадины. Два года назад подсудимый сломал ее дочери несколько ребер, но та его простила, и уголовное дело было прекращено за примирением сторон», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге абьюзера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.