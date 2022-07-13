Криминал

Пензячка простила абьюзера и умерла после очередных побоев

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В Пензе осудили 32-летнего горожанина, который избил до смерти бывшую сожительницу 36 лет.

Конфликт между ними случился поздно вечером 28 ноября прошлого года. Пензенец приехал к подруге, которая жила в комнате многоквартирного дома в 2-м Виноградном проезде, они вместе выпили.

Во время застолья женщина якобы нелестно отозвалась о дочери мужчины, после чего, со слов злоумышленника, между ними произошла драка. Он нанес жертве шесть ударов руками и ногами по разным частям тела.

Выпустив пар, оба легли спать, а утром пензенец обнаружил, что подруга мертва. Он рассказал о случившемся сначала своим родственникам, потом полиции.

«Мать погибшей суду пояснила, что дочь ранее проживала совместно с подсудимым. Между ними неоднократно происходили конфликты. На теле дочери она регулярно видела синяки и ссадины. Два года назад подсудимый сломал ее дочери несколько ребер, но та его простила, и уголовное дело было прекращено за примирением сторон», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге абьюзера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Гость||

Зачем жить с такими идиотами? Хотя наверное сама маргинальная личность.

Гость||

Абьюзер это что?

Гость||

Пишите с русским переводом

Гость||

Он еще пиписькой в нее наверняка тыкал.

Гость||

Гость писал(a):

маргинальная
Это как?

Гость||

Гость писал(a):

маргинальная

Это как?

Ну примерно как ты.

Гость||

Гость писал(a):

Ну примерно как ты.
А как я?

Гость||

Абьюзер- что-то типа домашний тиран, но по-продвинутому.

Имя: Гость
Комментарий:

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