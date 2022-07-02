Криминал

Молодому зареченцу инкриминируют 106 наркопреступлений

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25-летний житель Заречного обвиняется в 106 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, с 1 марта 2020 года по 4 февраля 2022-го молодой человек, действовавший в паре с сообщником, забирал в указанных ему местах оптовые закладки наркотиков.

Полученный «товар» зареченец раскладывал на розничные порции и оборудовал тайники с наркотиками в Сердобском, Кузнецком, Каменском и Нижнеломовском районах.

«Он фотографировал места своих закладок и отправлял координаты и фотографии неустановленному лицу, которое за денежные средства предоставляло их потребителям наркотиков», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За время своей деятельности мужчина сбыл не менее 97 граммов психотропного синтетического вещества.

Теперь ему предстоит ответить за совершенные преступления. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Нижнеломовский районный суд. Дело в отношении сообщника зареченца выделено в отдельное производство.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Как фамилия? Вычеркиваем.

Гость||

а что там в этом лосятнике еще делать? город разваливают ударными темпами, с одной стороны руководство, с другой население! сквер лермонтова раскурочили прям перед выпускным, а потом на салют туда детишек повели, чуть ноги не преломали , тьфу!

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