Молодому зареченцу инкриминируют 106 наркопреступлений

02.07.2022 | 11:23

25-летний житель Заречного обвиняется в 106 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, с 1 марта 2020 года по 4 февраля 2022-го молодой человек, действовавший в паре с сообщником, забирал в указанных ему местах оптовые закладки наркотиков.

Полученный «товар» зареченец раскладывал на розничные порции и оборудовал тайники с наркотиками в Сердобском, Кузнецком, Каменском и Нижнеломовском районах.

«Он фотографировал места своих закладок и отправлял координаты и фотографии неустановленному лицу, которое за денежные средства предоставляло их потребителям наркотиков», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За время своей деятельности мужчина сбыл не менее 97 граммов психотропного синтетического вещества.

Теперь ему предстоит ответить за совершенные преступления. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Нижнеломовский районный суд. Дело в отношении сообщника зареченца выделено в отдельное производство.