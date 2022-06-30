В Пензе фельдшер выдала похоронной конторе конфиденциальные сведения

30.06.2022 | 15:32

В Пензе перед судом предстала 53-летняя жительница города, разгласившая тайную информацию.

Женщина работала фельдшером по приему вызовов скорой помощи. 14 января 2021 года она узнала от медиков, выезжавших на вызов, что пациентка умерла в спецавтомобиле по дороге в больницу.

Фельдшер записала фамилию, имя, отчество, возраст, адрес проживания скончавшейся, а также номер мобильного телефона ее сына, вызвавшего бригаду скорой помощи. В тот же день она незаконно передала эти сведения руководителю центра ритуальных услуг.

Представитель фирмы позвонил и предложил организовать похороны. Однако сын скончавшейся пензячки счел, что компания получила информацию о смерти его матери незаконно, и обратился в правоохранительные органы.

По факту распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, совершенного с использованием служебного положения, было возбуждено уголовное дело, которое завершилось в суде.

Фельдшер признала свою вину. В ее пользу сыграл ряд смягчающих обстоятельств, в том числе состояние здоровья самой подсудимой и ее близких родственников, положительная характеристика с работы, извинения перед сыном умершей пензячки и оказание благотворительной помощи.

В итоге женщину оштрафовали на 60 000 рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.