Криминал

В Пензе фельдшер выдала похоронной конторе конфиденциальные сведения

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В Пензе перед судом предстала 53-летняя жительница города, разгласившая тайную информацию.

Женщина работала фельдшером по приему вызовов скорой помощи. 14 января 2021 года она узнала от медиков, выезжавших на вызов, что пациентка умерла в спецавтомобиле по дороге в больницу.

Фельдшер записала фамилию, имя, отчество, возраст, адрес проживания скончавшейся, а также номер мобильного телефона ее сына, вызвавшего бригаду скорой помощи. В тот же день она незаконно передала эти сведения руководителю центра ритуальных услуг.

Представитель фирмы позвонил и предложил организовать похороны. Однако сын скончавшейся пензячки счел, что компания получила информацию о смерти его матери незаконно, и обратился в правоохранительные органы.

По факту распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, совершенного с использованием служебного положения, было возбуждено уголовное дело, которое завершилось в суде.

Фельдшер признала свою вину. В ее пользу сыграл ряд смягчающих обстоятельств, в том числе состояние здоровья самой подсудимой и ее близких родственников, положительная характеристика с работы, извинения перед сыном умершей пензячки и оказание благотворительной помощи.

В итоге женщину оштрафовали на 60 000 рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Давать лет 5 за это нужно... Сколько тысяч она имела с одного звонка за заказ?

Гость||

Меня постановки такого театра и показательные выступления просто вымораживают.... У нас весь похоронный бизнес на этом построен, целая сеть в связке с медиками и т.д. Один судебный процесс, а что прокуратура с остальными тоже в доле, просто тут парень принципиальный попался?! Мы с мужем были в пяти минутах от дома когда нам позвонили и сказали, что отец умер! Подъехав нас уже ждали две компании похоронные, эти ребята за ранее оповещаются даже прежде чем родственники, ситуация всем известная и мрачная...

Гость||

Гость писал(a):

Меня постановки такого театра и показательные выступления просто вымораживают.... У нас весь похоронный бизнес на этом построен, целая сеть в связке с медиками и т.д. Один судебный процесс, а что прокуратура с остальными тоже в доле, просто тут парень принципиальный попался?! Мы с мужем были в пяти минутах от дома когда нам позвонили и сказали, что отец умер! Подъехав нас уже ждали две компании похоронные, эти ребята за ранее оповещаются даже прежде чем родственники, ситуация всем известная и мрачная...
Повсеместно. У них крыша огого.

Гость||

Двенадцать лет назад у меня умер муж. Я в это время была на работе. Сообщение о его смерти получила из больницы. Подъезжаю на такси к дому, а меня уже ждёт работник ритуальной службы по вопросу организации похорон. Наконец-то наказали...

Гость||

Новый смотрящий наводит свои порядки

Чтоб как при Ванечке было всё в одну семью. Ещё в бытность главой города все диспетчера под страхом увольнения и уголовки должны были сообщать сведения об умерших его ритуальным компаниям,точнее его подчиненного по облвоенкомату

Сейчас новый похоронный король показательными уголовными делами тренирует персонал скорых,чуть расслабивших булки персонал

Гость||

Гость писал(a):

Меня постановки такого театра и показательные выступления просто вымораживают.... У нас весь похоронный бизнес на этом построен, целая сеть в связке с медиками и т.д. Один судебный процесс, а что прокуратура с остальными тоже в доле, просто тут парень принципиальный попался?! Мы с мужем были в пяти минутах от дома когда нам позвонили и сказали, что отец умер! Подъехав нас уже ждали две компании похоронные, эти ребята за ранее оповещаются даже прежде чем родственники, ситуация всем известная и мрачная...

100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Нет закона, нет морали. Только деньги загребали.

Гость||

Дело Ивана живет и крепнет на мертвых душах, прокуратура что-то слишком вяло возбуждается от повсеместного беспредела похоронщиков...

Имя: Гость
Комментарий:

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