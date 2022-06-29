Криминал

Житель Пензенской области едва не лишился жизни за отказ в сигарете

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46-летний житель Пачелмы, уже отбывавший наказание за нарушение закона, вновь предстал перед судом - на этот раз за угрозу убийством.

Утром 18 октября 2021 он вышел на улицу и попросил закурить у стоявшего у подъезда мужчины, который ремонтировал соседскую квартиру.

Тот отказал. Разозлившийся пачелмец вернулся домой, взял нож, опять спустился во двор и подошел к мастеру. Размахивая ножом перед лицом у человека, он вновь потребовал сигарету, угрожая убить.

«Мужчина воспринял угрозу реально, смог выхватить нож и отбросить его в строну, а затем зашел в квартиру, в которой делал ремонт, и вызвал сотрудников полиции», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На суде рецидивист отказался давать показания и не признал за собой вину. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ништяк

Гость||

вот как курить хотел!

Гость||

Гость писал(a):

вот как курить хотел!
Так пусть работает или ворует на сигареты...

Имя: Гость
Комментарий:

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