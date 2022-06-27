В Пензе женщину избили и ограбили по пути из бара домой

27.06.2022 | 19:14

Он заприметил свою жертву сразу. Грабителя привлекли украшения отдыхавшей в одном из баров Пензы 44-летней женщины. Он следовал за ней вплоть до ее дома и напал, когда она вошла в свой подъезд. Дело было ранним утром.

«К ней сзади подошел мужчина, схватил женщину за шею и нанес ей по голове несколько ударов. После этого злоумышленник снял с потерпевшей две цепочки и браслет из желтого металла, обручальное кольцо, перстень, печатку и кольцо с белым камнем», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Ангелина Хайр.

Полицейские установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственность житель Пензы 1992 года рождения. До того, как мужчину задержали, он успел продать похищенное на рынке прохожему, а деньги потратить.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - пояснила Ангелина Хайр.