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Криминал

В Пензе женщину избили и ограбили по пути из бара домой

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Он заприметил свою жертву сразу. Грабителя привлекли украшения отдыхавшей в одном из баров Пензы 44-летней женщины. Он следовал за ней вплоть до ее дома и напал, когда она вошла в свой подъезд. Дело было ранним утром.

«К ней сзади подошел мужчина, схватил женщину за шею и нанес ей по голове несколько ударов. После этого злоумышленник снял с потерпевшей две цепочки и браслет из желтого металла, обручальное кольцо, перстень, печатку и кольцо с белым камнем», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Ангелина Хайр.

Полицейские установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственность житель Пензы 1992 года рождения. До того, как мужчину задержали, он успел продать похищенное на рынке прохожему, а деньги потратить.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - пояснила Ангелина Хайр.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дело было ранним утром.
Вам бы сказки писать...

Гость||

Деревенская наверное.

Гость||

отдыхавшей в одном из баров Пензы 44-летней женщины. Дело было ранним утромpenzainform.ru писал(a):

обручальное кольцо
Не тот счастлив у кого много добра, а тот, у кого жена верна

Гость||

Нефиг ходить по барам в 44 года. Получила что хотела.

Гость||

Хотела она другого,но получила что получила.Одна,наверное,живет.

Гость||

Когда совершает, такие преступления местный,информация всегда конкретная(возраст, сёмейное положение, партийность).Когда вот так, как сегодня,то скорее всего азиат из Пензы.

Имя: Гость
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