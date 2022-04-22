В регионе оставили на воле мужчину, который расчленил и сжег человека

22.04.2022 | 12:02

В пятницу, 22 апреля, в Спасском районе вынесли приговор 42-летнему местному жителю, который расчленил и сжег тело своего знакомого.

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

В ноябре 2020 года он, будучи пьяным, на крыльце своего дома во время ссоры стукнул знакомого кулаком по лицу. Тот потерял равновесие, упал, ударился головой о камень и через некоторое время умер.

Убедившись в его смерти, злоумышленник расчленил топором тело жертвы и сжег большую его часть в собственной печи, после чего закопал останки у себя во дворе. От оставшихся частей трупа он избавился, выбросив их в пруд.

«Признав гражданина виновным и назначая наказание, суд учел наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств, таких как явка с повинной и активное способствование раскрытию преступления, и с учетом положений ч. 1 ст. 56 УК РФ, запрещающей назначать наказание в виде лишения свободы осужденному, впервые совершившему преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

С мужчины также взыскали 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего.

Приговор в законную силу не вступил.