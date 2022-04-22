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Криминал

В регионе оставили на воле мужчину, который расчленил и сжег человека

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В пятницу, 22 апреля, в Спасском районе вынесли приговор 42-летнему местному жителю, который расчленил и сжег тело своего знакомого.

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

В ноябре 2020 года он, будучи пьяным, на крыльце своего дома во время ссоры стукнул знакомого кулаком по лицу. Тот потерял равновесие, упал, ударился головой о камень и через некоторое время умер.

Убедившись в его смерти, злоумышленник расчленил топором тело жертвы и сжег большую его часть в собственной печи, после чего закопал останки у себя во дворе. От оставшихся частей трупа он избавился, выбросив их в пруд.

«Признав гражданина виновным и назначая наказание, суд учел наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств, таких как явка с повинной и активное способствование раскрытию преступления, и с учетом положений ч. 1 ст. 56 УК РФ, запрещающей назначать наказание в виде лишения свободы осужденному, впервые совершившему преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

С мужчины также взыскали 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего.

Приговор в законную силу не вступил.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.
Расчленил тоже по неосторожности?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Убедившись в его смерти, злоумышленник расчленил топором тело жертвы и сжег большую его часть в собственной печи, после чего закопал останки у себя во дворе. От оставшихся частей трупа он избавился, выбросив их в пруд.
Зря выбросил.надо холодца было наварить,котлет напечь.Ну и на щи оставить.

Гость||

какой не осторожный!!!

Гость||

Или он раков наловить захотел к пенному.

Гость||

совсем не осторожный

Гость||

Видно много дал на лапу и ментам и судье6730

Гость||

Если "расчленил" и "сжег" - это не отягчающие обстоятельство, то, получается, смягчающие?

Гость||

Просто охренеть!!!

Гость||

Завыло, болото?

Гость||

Ну вот как так, ладно отмазался что убил по неосторожности. Хотя это уже не проверить, ведь так. Может он его потом живого добивал. разве за расчленение и сжигание не положены отдельные уголовные дела?

Гость||

Вот ни фига себе!!!!

Гость||

А справка об адекватности у судьи есть? Обследование у психиатра подтверждает вменяемость судьи?

Побольше ему в жизни встреч с такими , которому он вынес этот «приговор»

Гость||

суд учел наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств, таких как явка с повинной и активное способствование раскрытию преступления, и с учетом положений ч. 1 ст. 56 УК РФ, запрещающей назначать наказание в виде лишения свободы осужденному, впервые совершившему преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.___________ Это преступление - преступление небольшой тяжести при отсутствии отягтяющих обстоятельств?!

Гость||

Недавнее вынужденное посещение офиса мировых судей позволило наблюдать абсолютное преобладание среди них отпетых недалеких низкопрофессиональных наглых хамок, не видящих борозды.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств
Открыто дали понять, что теперь не рассчитывайте на справедливый суд. Будет выигрывать тот, кто сильнее.

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Имя: Гость
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