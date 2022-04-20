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Криминал

В Пензенской области конфликт из-за еды привел к убийству

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Во вторник, 19 апреля, в Наровчатском районном суде рассмотрели уголовное дело об убийстве и уклонении от административного надзора. Местного жителя в возрасте 58 лет признали виновным.

Убийство было совершено 16 декабря 2021 года. Подсудимый гостил у знакомого, они выпивали. Когда хозяин лег спать, в квартиру пришел еще один посетитель. Новый гость потребовал у старого, чтобы его накормили, но получил отказ. Мужчины поссорились.

«Во время беседы потерпевший нанес два удара по лицу подсудимого и причинил ему телесные повреждения. Подсудимый оттолкнул потерпевшего, отчего он упал на пол, после чего взял топор и нанес ему по голове не менее четырех ударов обухом», - сообщили представители суда.

После этого агрессор лег спать. Наутро он обнаружил, что оппонент умер, и сам пришел в полицию с заявлением о произошедшем.

Во время расследования выяснилось, что в 2021 году мужчина неоднократно пренебрегал ограничениями, установленными судом в рамках административного надзора.

Служители Фемиды учли смягчающие (явку с повинной, активное способствование расследованию, противоправность поведения потерпевшего) и отягчающие (алкогольное опьянение) обстоятельства и по совокупности преступлений назначили мужчине наказание в виде девяти лет четырех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Так скоро повсеместно будет.

Гость||

Вот зачем мне эта новость с утра? Неужели в регионе больше ничего с утра не происходит?

Не информационный портал, а лавочка у подъезда.

Гость||

Нужно было ждать Пасху,их бы бесплатными куличами накормили в монастыре. Вон 2 000 куличей пекут,всех сирых и голодных накормят бесплатно в праздник?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новый гость потребовал у старого,
Новый у старого))) А старый был реально старше нового ?

Гость||

бред и жесть

Гость||

ПИ, пиши исчо!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Во время беседы потерпевший нанес два удара по лицу подсудимого и причинил ему телесные повреждения. Подсудимый оттолкнул потерпевшего, отчего он упал на пол, после чего
НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ

Гость||

Гость писал(a):

Нужно было ждать Пасху,их бы бесплатными куличами накормили в монастыре. Вон 2 000 куличей пекут,всех сирых и голодных накормят бесплатно в праздник?
Где церковники будут раздавать куличи без денег?

Гость||

Щас скажут.

Гость||

Обуй мол, одень и накорми..во как, прямо с порога с претензиями.

Имя: Гость
Комментарий:

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