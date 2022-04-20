В Пензенской области конфликт из-за еды привел к убийству

20.04.2022 | 08:48

Во вторник, 19 апреля, в Наровчатском районном суде рассмотрели уголовное дело об убийстве и уклонении от административного надзора. Местного жителя в возрасте 58 лет признали виновным.

Убийство было совершено 16 декабря 2021 года. Подсудимый гостил у знакомого, они выпивали. Когда хозяин лег спать, в квартиру пришел еще один посетитель. Новый гость потребовал у старого, чтобы его накормили, но получил отказ. Мужчины поссорились.

«Во время беседы потерпевший нанес два удара по лицу подсудимого и причинил ему телесные повреждения. Подсудимый оттолкнул потерпевшего, отчего он упал на пол, после чего взял топор и нанес ему по голове не менее четырех ударов обухом», - сообщили представители суда.

После этого агрессор лег спать. Наутро он обнаружил, что оппонент умер, и сам пришел в полицию с заявлением о произошедшем.

Во время расследования выяснилось, что в 2021 году мужчина неоднократно пренебрегал ограничениями, установленными судом в рамках административного надзора.

Служители Фемиды учли смягчающие (явку с повинной, активное способствование расследованию, противоправность поведения потерпевшего) и отягчающие (алкогольное опьянение) обстоятельства и по совокупности преступлений назначили мужчине наказание в виде девяти лет четырех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.