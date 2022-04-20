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Криминал

Пензенца осудили за кражу топлива у Минобороны России

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Пензенский районный суд признал 50-летнего жителя областного центра виновным в краже дизельного топлива, принадлежащего Министерству обороны РФ.

Мужчина заведовал складом горюче-смазочных материалов воинской части в Пензенском районе. С конца августа и по 7 сентября 2021 года он решил с выгодой использовать свое служебное положение: насосом из хранилища сливал в пластиковые канистры топливо. Емкости заведующий потом незаметно переносил в гараж. Таким образом он похитил 2 000 литров.

«Топливо мужчина помещал в двухсотлитровые металлические бочки для последующей его реализации, тем самым противоправно безвозмездно обратил вверенное ему имущество стоимостью 54 334 рубля 20 копеек в свою пользу», - сообщили в пресс-службе суда.

Свою вину пензенец полностью признал. Его действия служители Фемиды квалифицировали как растрату.

При вынесении решения суд учел личность мужчины, тот факт, что ранее он судим не был, не привлекался и к административной ответственности, имеет положительную характеристику по месту работы.

«Гражданину назначили наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей и дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 1 год», - добавили в пресс-службе суда.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Разве это наказание или знает много?

Гость||

Какая растрата? Измена Родине!

Гость||

2000литров дт оценили в 54 тысячи - уже лет 10 нет таких цен. По нынешнему курсу это 106 тысяч. Да ,мужик еще и в наваре остался.. Крутой!

Имя: Гость
Комментарий:

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