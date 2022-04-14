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Криминал

В Пензе заключенного ждет суд за взятку сотруднику колонии

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В Пензе перед судом предстанет мужчина, который пытался подкупить сотрудника одной из расположенных на территории региона исправительных колоний. Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 291 УК РФ, расследовало СУ СК РФ при взаимодействии с УФСБ и ОСБ УФСИН.

«По данным следствия, в конце ноября 2021-го мужчина 1979 года рождения, отбывающий наказание за совершение нескольких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, предложил младшему инспектору группы надзора отдела безопасности взятку в размере 30 тысяч рублей», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Осужденный надеялся, что за эту сумму сотрудник колонии пронесет для него два мобильных телефона (а они являются запрещенными к получению, хранению и использованию на территории колонии предметами).

Тот якобы согласился, а сам сообщил о произошедшем представителям уполномоченных органов.

Вечером 6 декабря УФСБ и ОСБ УФСИН России провели совместную операцию. При передаче денег и телефонов был задержан посредник.

«Осужденному предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу, вину он признал», - уточнила Махницкая.

Дело передали для рассмотрения в суд.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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