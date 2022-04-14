Убивший 12-летнюю девочку пензенец проведет за решеткой больше 24 лет

14.04.2022 | 15:48

В Пензе вынесли приговор 36-летнему местному жителю, который убил 12-летнюю девочку. Преступление совершено в 2008 году.

Следствие и суд установили, что вечером 26 апреля нетрезвый горожанин заметил на тропинке у недостроенного здания на улице Гагарина школьницу. Мужчина завел ребенка внутрь, забрал мобильный и золотые украшения. Общая стоимость похищенного - 13,5 тыс. рублей.

Злоумышленник не хотел, чтобы девочка все рассказала полиции, поэтому подобрал камень и шесть раз ударил ребенка по голове. От полученных травм школьница скончалась на месте.

Тело нашли родные девочки, которые не дождались ее возвращения из магазина. Школьницу послали за наклейками для пасхальных яиц, но на обратном пути она встретила своего убийцу.

После совершения преступления мужчина уехал из региона. В 2009 году пензенца осудили за убийство двух студенток и мошенничество. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В сентябре 2020-го правоохранителям удалось установить причастность мужчины к гибели девочки: выявили совпадение его генетического профиля и обнаруженного на месте преступления генетического материала (следы крови на одежде ребенка).

Пензенец не признал вину в убийстве девочки. Он отрицал, что хотел лишить ее жизни, желал лишь забрать ценности.

Служители Фемиды признали его виновным в преступлении, предусмотренном пп. «в» и «к» части 2 статьи 105 (убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление). Мужчине назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

По совокупности преступлений пензенцу предстоит провести за решеткой 24 года и 6 месяцев.

«Посчитав назначенное наказание недостаточно суровым, потерпевшая подала апелляционную жалобу, а прокурор принес представление, которые судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Приговор вступил в силу 14 апреля.