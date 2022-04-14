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Криминал

Шофера фуры осудили за смертельное ДТП в Белинском районе

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В Белинском районе перед судом предстал 32-летний житель Тульской области. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.

Как установили следствие и суд, 22 ноября 2021 года около 13:30 мужчина управлял седельным тягачом Volvo с полуприцепом и двигался по трассе Тамбов - Пенза в направлении Тамбова. На 144-м километре он нарушил правила движения: не выбрал скорость с учетом погоды и дорожных условий, а также безопасную дистанцию до автомобиля впереди него. В итоге произошло столкновение с Mercedes-Benz с 60-летним водителем.

Автомобилист притормозил на перекрестке впереди большегруза, включив левый поворотник и собираясь свернуть в сторону пансионата «Поимский».

После удара легковушка оказалась на полосе встречного движения, где в нее врезался автомобиль ГАЗ-3302, которым управлял 50-летний мужчина.

Водитель Mercedes-Benz получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

При вынесении приговора суд учел молодой возраст виновника ДТП, наличие малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном, а также тот факт, что водитель попросил прощения у потерпевшей.

Мужчине назначили год лишения свободы в колонии-поселении и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год и 10 месяцев, рассказали в пресс-службе Белинского районного суда.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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