Пензенец отдал 127 000 рублей, но так и не получил интим-услуг

10.04.2022 | 12:11

24-летний житель Пензы обманулся при заказе услуг интимного характера. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщили в региональном УМВД России.

4-го числа молодой мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что на сайте объявлений наткнулся на предложение об оказании сексуальных услуг и решил позвонить по указанному номеру.

Трубку взяла девушка. Незнакомка согласилась на встречу, но предупредила, что заказчик должен внести предоплату за аренду квартиры и сам сеанс.

Недолго думая, пензенец перевел ей 9 500 рублей (из них 4 500 за аренду).

«После этого на телефон заявителя позвонил мужчина, который пояснил, что своими действиями заявитель заблокировал их банковские счета. Для того чтобы открыть доступ к счетам, потерпевшему необходимо перевести еще денежные средства. Молодой человек через мобильное приложение со счета своей банковской карты перечислил на расчетный счет, указанный неизвестными, необходимую сумму денег», - сообщили в пресс-службе управления.

В итоге мужчина лишился 127 000 рублей. После перечисления денег девушка перестала выходить на связь, так что получить желаемое пензенцу не удалось.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», - заключили в УМВД.