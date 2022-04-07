Названы телефоны, с которых пензенцам звонят лжесотрудники ФСБ

07.04.2022 | 15:46

В Пензенской области участились случаи, когда мошенники действуют от имени сотрудников регионального управления Федеральной службы безопасности.

Установлено, что они используют программы подмены телефонных номеров и осуществляют звонки с телефонов управления: 56-31-64, 56-13-21, 63-13-95.

Аферисты сообщают собеседникам, что выявили махинации банковских работников с их счетами и проводят оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу.

Затем все раскручивается по стандартной схеме: мошенник предлагает собеседнику перевести деньги на специализированный расчетный счет.

«Просим жителей области не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», - призвала граждан пресс-служба управления ФСБ.