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Криминал

Названы телефоны, с которых пензенцам звонят лжесотрудники ФСБ

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В Пензенской области участились случаи, когда мошенники действуют от имени сотрудников регионального управления Федеральной службы безопасности.

Установлено, что они используют программы подмены телефонных номеров и осуществляют звонки с телефонов управления: 56-31-64, 56-13-21, 63-13-95.

Аферисты сообщают собеседникам, что выявили махинации банковских работников с их счетами и проводят оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу.

Затем все раскручивается по стандартной схеме: мошенник предлагает собеседнику перевести деньги на специализированный расчетный счет.

«Просим жителей области не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», - призвала граждан пресс-служба управления ФСБ.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Делайте по этой схеме : и лже и не лже сотрудников шлём в туда,затем кладём трубку и продолжаем свои дела.

Гость||

Вот тебе и раз! Що,опять? Телефоны известны, пакет Яровой принят! Бабок под это дело списано не меринос, а результат как всегда нулевой? Опять могем только врагов, ну тех врагов, каких надо врагов ловить. А энтих не можем, видать потому что не надо?

Гость||

мне бы ето позвонил, я бы быстро послал их в известном направлении

Гость||

Гость писал(a):

Делайте по этой схеме : и лже и не лже сотрудников шлём в туда,затем кладём трубку и продолжаем свои дела
да кто бы не позвонил, если не интересно что он говорит слать далеко

Имя: Гость
Комментарий:

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