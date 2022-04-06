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Криминал

Отданный в чужие руки паспорт изменил судьбу жительницы Пензы

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38-летняя жительница Пензы стала фигуранткой уголовного дела, доверив чужим рукам важный документ.

В конце марта 2021 года горожанка познакомилась с человеком, предложившим ей за вознаграждение стать подставным руководителем организации. Поскольку она нуждалась в деньгах, то согласилась и предоставила ему свой паспорт.

В начале апреля новый знакомый подготовил пакет документов, с которым женщина пришла в налоговую инспекцию по Октябрьскому району Пензы. Там зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и внесли в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что горожанка является генеральным директором организации. При этом она не собиралась руководить ООО и заниматься предпринимательством.

«Со слов злоумышленницы, за совершение противоправных действий она получила от мужчины в общей сложности более 10 тысяч рублей», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь гражданку ждет встреча со служителями Фемиды - ее уголовное дело направлено в суд.

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