За лечение домашних животных предлагают ввести налоговый вычет

26.01.2024 | 07:50

К внесению в Госдуму подготовлено предложение ввести налоговый вычет за услуги по лечению домашних животных.

Об этом пишут «Известия», в распоряжении которых имеется пояснительная записка к законопроекту.

«Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить вычет за оказанные ветеринарные услуги довольно насущная», - говорится в документе.

Сейчас социальный налоговый вычет можно получить человек за медуслуги, назначенные врачом лекарства, а также страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования.

«Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи. За ежегодную вакцинацию, их обследование и лечение люди тратят круглую сумму в год даже в государственных ветклиниках», - утверждает один из авторов законопроекта Евгений Марков.

По мнению депутата, регистрация будет способствовать снижению в России числа безнадзорных животных, так как питомца с регистрационным номером можно будет идентифицировать и сразу найти его хозяина.