Родственники пропавших без вести будут сдавать образцы ДНК

07.02.2024 | 08:48

Во вторник, 6 февраля, комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о прохождении геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести.

Как пояснила первый зампреда комитета Ирина Рукавишникова, документ был разработан Правительством РФ.

«В частности, устанавливается, что полученная геномная информация хранится до установления места нахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет», - цитирует «Парламентская газета» Ирину Рукавишникову.

Она также уточнила: если человека или его останки нашли, геномная информация о родственниках будет уничтожена.

По данным МВД, в России числятся в розыске 28 тысяч человек, пропавших без вести. Кроме того, на рассмотрении правоохранительных органов находится 1,5 тысячи дел о неопознанных трупах.

Ранее сообщалось, что биометрические персональные данные будут в обязательном порядке собирать у подозреваемых в уголовных преступлениях, осужденных, а также попавших под административный арест. Увеличение федеральной базы данных геномной информации позволит повысить эффективность расследования и раскрытия преступлений.