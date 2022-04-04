В Пензе осудили женщину, по вине которой погиб пассажир троллейбуса

04.04.2022 | 11:27

В Пензе осудили женщину - водителя троллейбуса, по вине которой 39-летний пассажир выпал из машины и умер.

Трагедия случилась 26 ноября 2021 года, в 7:50. Троллейбус ехал по улице Суворова в направлении центра. Женщина-водитель забрала людей с остановки «Улица Кулакова» (напротив бывшего депо), а потом, не убедившись, что все двери затворились, начала движение с открытыми задними дверями. Только что вошедший в салон мужчина потерял равновесие и выпал на проезжую часть.

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями (тупой травмой головы и груди, переломом костей скелета с повреждением внутренних органов), от которых 9 декабря он скончался в больнице имени Захарьина.

При назначении наказания суд учел, что женщина-водитель никогда не привлекалась к уголовной ответственности, по месту работы характеризуется только положительно, является матерью троих малолетних детей. Кроме того, родственница погибшего, проходившая по делу как потерпевшая, попросила о снисхождении.

В итоге виновницу ДТП приговорили к одному году колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на полтора года. Реальное отбывание срока отложили до тех пор, пока ее младшему ребенку 2017 года рождения не исполнится 14 лет.

С владельца транспортного средства в пользу потерпевшей взыскан 1 млн 200 тыс. рублей.