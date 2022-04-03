Пензячка доверилась любимому и лишилась золотых украшений

Обокрал любимую. Жительница Октябрьского района стала жертвой сожителя, который украл у нее золотые цепочку и браслет.
Обнаружив пропажу изделий, женщина обратилась в полицию. Сначала подозрение пало на родственников. Но позже выяснилось, что к этому приложил свою руку гражданский супруг потерпевшей.
Преступление мужчина совершил в тот момент, когда хозяйки драгоценностей не было дома.
«Воспользовавшись свободным доступом, он похитил сначала одно украшение и заложил его в ломбард. Через несколько дней, когда вырученные деньги закончились, он похитил второе украшение.
Всего сумма ущерба от противоправных действий гражданина составила порядка 35 000 рублей», - рассказала старший дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по Пензе Алена Спирина.
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