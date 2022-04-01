Надпись на стене может обойтись пензенцу в 200 000 рублей

01.04.2022 | 19:31

Пензенец изуродовал надписями стену дома в районе ГПЗ. Отвечая на вопрос, зачем, 19-летний парень мялся и не мог связать предложения воедино.

«Ну... Это больше было случайно. Мысли были, но именно пойти и сделать... ну...» - невнятно произнес он.

«Поступило сообщение, что на фасад здания на Антонова была нанесена надпись, направленная на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Полицейские установили, что надпись была нанесена с помощью аэрозольной краски. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции Управления МВД России по городу Пензе был установлен злоумышленник», - сообщил начальник ОДУУП и ПДН УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

Местный житель прекрасно понимал, что совершает административное преступление, что его могут опознать, но зачем-то взял в руки баллончик. Управляющая компания теперь будет через суд требовать от задержанного возмещения ущерба - стена здания испорчена.

«Если вы не уверены в достоверности используемой вами информации, а тем более если она заведомо является ложной или фейковой и служит дестабилизации социально-экономической, общественной обстановки, исключите ее публикацию в открытых источниках, в том числе в сети Интернет. Таким образом вы избежите административной ответственности», - предупредил Николай Мухаев.

Кроме того, можно избавить себя от риска крупных штрафов. С гражданина могут взыскать от 30 000 до 200 000 рублей - как решит суд.