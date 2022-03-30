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Криминал

В Пензе мужчина оформил кредитную карту по поддельному паспорту

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Житель Волгоградской области приехал в Пензу, чтобы совершить мошеннические действия. Мужчина пришел в один из магазинов, реализующих бытовую технику, и попросил оформить кредитную карту. Предъявил паспорт, а потом в ближайшем банкомате обналичил 52 000 рублей и скрылся.

«Спустя несколько месяцев ни одного платежа по кредитному договору произведено не было. Сотрудники банка обратились к гражданину, на чье имя был оформлен кредит, но гражданин уверил, что никогда не был в Пензе, так как проживает в Тульской области», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Татьяна Глумскова.

Полицейские установили, что документ, представленный неизвестным, имеет признаки подделки.

Подозреваемого в совершении преступления нашли - им оказался мужчина 1982 года рождения. Задержанный сознался, что заказал фиктивное удостоверение личности в интернете.

«После получения документа он отправился в Пензу, где и совершил данное преступление. Денежные средства он впоследствии потратил на личные нужды, а поддельный документ сжег. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - пояснила Татьяна Глумскова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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