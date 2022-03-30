Пензенец отправится в колонию за пьяную езду и ДТП

30.03.2022 | 16:31

Безработного жителя Пензы отправили в колонию-поселение за пьяную езду.

Днем 19 декабря прошлого года мужчина, которого уже судили за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль «Лады» подшофе.

Он выехал из Городища в Пензу и на улице Кордон Сурка врезался в двигавшийся впереди автомобиль Kia Rio.

Прибывший на место инспектор ДПС, имея достаточные основания, отстранил водителя от управления транспортным средством и составил соответствующий протокол.

Пензенец полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Суд учел, что у него на иждивении есть несовершеннолетние дети (как его собственные, так и бывшей жены, проживающие вместе с ним), и по совокупности приговоров назначил наказание в виде 1 года и 3 дней колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на четыре года, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.