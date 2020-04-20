Главу преступного сообщества Пензенской области взяли под стражу

20.04.2020 | 12:23

В Пензе сотрудники полиции и Росгвардии задержали криминального авторитета, занимавшего высшее положение в преступной иерархии с декабря 2014 года.

Следствие предполагает, что 57-летний мужчина подчинил себе всех лиц уголовно-преступной среды на территории региона, заставив выполнять его указания и распоряжения.

«В частности, он назначал так называемых смотрящих за различными условно разделенными территориями Пензы и области, а также смотрящих на территории исправительных учреждений региона из числа тех, кто отбывал наказание в этих колониях за различные преступления.

Обвиняемый координировал их деятельность, организовывал и контролировал распределение денежных средств и имущества, поступающих в неформальную воровскую казну - «общак». В его функции входило обеспечение своевременного пополнения данного неформального бюджета, поиск новых легальных и нелегальных источников дохода», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Кроме того, мужчина лично участвовал в сходках при разрешении конфликтов между людьми или организациями преступной среды региона.

Правоохранители провели 17 обысков в домах потенциальных преступников, в том числе «смотрящих».

«Обнаружены и изъяты более 20 единиц холодного оружия, более 10 единиц травматического и гладкоствольного оружия, 11 патронов от огнестрельного оружия, а также около 2 тысяч пачек сигарет, более 600 пачек чая и другие продукты питания, составлявшие так называемый «общак» и предназначавшиеся для передачи в исправительные учреждения региона. Допрошено более 40 свидетелей. Назначены и проведены более 10 судебных экспертиз, в том числе холодного оружия, метательного оружия, баллистические, криминалистические и другие», - уточнили в пресс-службе.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.