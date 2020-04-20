Криминал

Главу преступного сообщества Пензенской области взяли под стражу

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В Пензе сотрудники полиции и Росгвардии задержали криминального авторитета, занимавшего высшее положение в преступной иерархии с декабря 2014 года.

Следствие предполагает, что 57-летний мужчина подчинил себе всех лиц уголовно-преступной среды на территории региона, заставив выполнять его указания и распоряжения.

«В частности, он назначал так называемых смотрящих за различными условно разделенными территориями Пензы и области, а также смотрящих на территории исправительных учреждений региона из числа тех, кто отбывал наказание в этих колониях за различные преступления.

Обвиняемый координировал их деятельность, организовывал и контролировал распределение денежных средств и имущества, поступающих в неформальную воровскую казну - «общак». В его функции входило обеспечение своевременного пополнения данного неформального бюджета, поиск новых легальных и нелегальных источников дохода», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Кроме того, мужчина лично участвовал в сходках при разрешении конфликтов между людьми или организациями преступной среды региона.

Правоохранители провели 17 обысков в домах потенциальных преступников, в том числе «смотрящих».

«Обнаружены и изъяты более 20 единиц холодного оружия, более 10 единиц травматического и гладкоствольного оружия, 11 патронов от огнестрельного оружия, а также около 2 тысяч пачек сигарет, более 600 пачек чая и другие продукты питания, составлявшие так называемый «общак» и предназначавшиеся для передачи в исправительные учреждения региона. Допрошено более 40 свидетелей. Назначены и проведены более 10 судебных экспертиз, в том числе холодного оружия, метательного оружия, баллистические, криминалистические и другие», - уточнили в пресс-службе.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

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Источник — фото и видео 58.rosgvard.ru
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Гость||

Нетесанова чтоли?

Гость||

Братву под корону запоковали. Чай верните с сигаретами или раздайте пенсионерам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главу преступного сообщества Пензенской области взяли под стражу
Подумал, губер спалился.

Гость||

20.04.2020 12:41|

Нетесанова чтоли

Вора походу. Нетесанов к ним не относится

Гость||

в том числе «смотрящих».

Сильно написанно! Они вообще глаза не закрывают, смотрят и смотрят

Гость||

Путин указ издал,сажать их на ПЖ.Как этот не знал за такие дела? Все воры давно покинули земли российские,правят из-за бугра.

Гость||

На флаге Пензенской области то же смотрящий?

Гость||

Нитисанов пустота,не значиваемый.зато судим за наркотик.

Гость||

В целом, по мнению Охлобыстина, закрывать храмы не стоило. «Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет [того], ради чего можно умереть?» — заключил актер.

Гость||

Как зовут "авторитета"?

Гость||

Гость|20.04.2020 13:02|

Как зовут "авторитета"?

Даже и незнают кто . Может это Барак Обама

Гость||

Его не звали , он сам приходил.

Гость||

Общак из чая и сигарет? Вы серьезно? 20 ножей, финок и 10 травматиков? Вы серьезно? И это смотрящий над областью? Не смешите.

Гость||

20.04.2020 13:13|

Общак из чая и сигарет?

Оптовую базу хлопнули, чай просроченный

Гость||

самоизоляция теперь в СИЗО

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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