Житель Пензы разбил окна в подъезде и напал на соседа

Житель Пензы подвергся нападению злоумышленника в собственном подъезде. Инцидент произошел в четверг, 20 января, на улице Совхоз-Техникум.
«В восьмом часу утра в правоохранительные органы обратился мужчина. Он сообщил, что в подъезде его дома находится гражданин, который агрессивно ведет себя по отношению к окружающим. По указанному адресу незамедлительно выдвинулся экипаж группы задержания вневедомственной охраны», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.
Когда стражи порядка прибыли на место, мужчина рассказал им, что с утра вышел из квартиры, чтобы отправиться на работу. В подъезде он заметил соседа, который бил окна, и попросил его прекратить портить имущество.
В ответ на это злоумышленник попытался выхватить у взывавшего к порядку гражданина сумку и ударил его в живот, после чего скрылся в своей квартире.
Мужчину задержали, он был опознан заявителем. Злоумышленнику 30 лет, в момент случившегося он находился в состоянии алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.
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У вас там дураков на сто лет вперед припасено.