Житель Пензы разбил окна в подъезде и напал на соседа

21.01.2022 | 09:28

Житель Пензы подвергся нападению злоумышленника в собственном подъезде. Инцидент произошел в четверг, 20 января, на улице Совхоз-Техникум.

«В восьмом часу утра в правоохранительные органы обратился мужчина. Он сообщил, что в подъезде его дома находится гражданин, который агрессивно ведет себя по отношению к окружающим. По указанному адресу незамедлительно выдвинулся экипаж группы задержания вневедомственной охраны», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли на место, мужчина рассказал им, что с утра вышел из квартиры, чтобы отправиться на работу. В подъезде он заметил соседа, который бил окна, и попросил его прекратить портить имущество.

В ответ на это злоумышленник попытался выхватить у взывавшего к порядку гражданина сумку и ударил его в живот, после чего скрылся в своей квартире.

Мужчину задержали, он был опознан заявителем. Злоумышленнику 30 лет, в момент случившегося он находился в состоянии алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.