В Старом Демкине сельчанка не стерпела пощечину от агрессора

19.01.2022 | 12:27

34-летний житель Пензенской области оказался на скамье подсудимых в Шемышейке. Ему инкриминировали нанесение побоев.

Инцидент произошел в селе Старое Демкино Шемышейского района днем 16 ноября прошлого года. Пара, проживающая в незарегистрированном браке, жестоко поссорилась, и глава семьи, размахнувшись, ударил сожительницу ладонью по лицу.

Женщина не стала терпеть подобного обращения и обратилась к правоохранителям, после чего ее гражданский муж оказался на скамье подсудимых.

В итоге суд оштрафовал обидчика, давшего сельчанке пощечину, на 5 тысяч рублей.