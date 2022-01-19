В Старом Демкине сельчанка не стерпела пощечину от агрессора

34-летний житель Пензенской области оказался на скамье подсудимых в Шемышейке. Ему инкриминировали нанесение побоев.
Инцидент произошел в селе Старое Демкино Шемышейского района днем 16 ноября прошлого года. Пара, проживающая в незарегистрированном браке, жестоко поссорилась, и глава семьи, размахнувшись, ударил сожительницу ладонью по лицу.
Женщина не стала терпеть подобного обращения и обратилась к правоохранителям, после чего ее гражданский муж оказался на скамье подсудимых.
В итоге суд оштрафовал обидчика, давшего сельчанке пощечину, на 5 тысяч рублей.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):Ей самой надо было отрафовать его на 5 000 руб.