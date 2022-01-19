Криминал

В Старом Демкине сельчанка не стерпела пощечину от агрессора

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34-летний житель Пензенской области оказался на скамье подсудимых в Шемышейке. Ему инкриминировали нанесение побоев.

Инцидент произошел в селе Старое Демкино Шемышейского района днем 16 ноября прошлого года. Пара, проживающая в незарегистрированном браке, жестоко поссорилась, и глава семьи, размахнувшись, ударил сожительницу ладонью по лицу.

Женщина не стала терпеть подобного обращения и обратилась к правоохранителям, после чего ее гражданский муж оказался на скамье подсудимых.

В итоге суд оштрафовал обидчика, давшего сельчанке пощечину, на 5 тысяч рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге суд оштрафовал обидчика, давшего сельчанке пощечину, на 5 тысяч рублей.
Ей самой надо было отрафовать его на 5 000 руб.

Гость||

Вот это новость! Всю Пензенскую область просто потрясло.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сельчанка не стерпела пощечину от агрессора
Всех агрессоров опозорил своим поступком!

Гость||

где живем-братцы....

Гость||

Гость писал(a):

где живем-братцы....
Тваи братцы вон, в овраге лошадь доедают.

Гость||

Ёшкинкот!

У мордвы в деревне "агрессоры" есть! Вот новость, так новость!

Алкоголики-сожители очередную разборку устроили и об этом надо сообщать на всю область?

А почему не на всю Россию?

Имя: Гость
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